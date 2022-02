France / Europe - Repli en vue, l'Ukraine inquiète

(Crédits photo : Unsplash - )

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture en raison de l'incertitude causée par la crise ukrainienne. Alors que la désescalade semblait amorcer mardi, il parait finalement que les Russes sont toujours aussi présents en nombre à la frontière ukrainienne. Hier soir, les "minutes" de la Fed ont rassuré. La banque centrale compte bien accélérer la normalisation de sa politique monétaire sans pour autant brusquer les marchés et l'économie. Les investisseurs réagiront ce matin à une salve de publications comme celles de Kering, Orange, Schneider Electric, Air France-KLM.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

TotalEnergies

TotalEnergies et Honeywell ont signé un accord stratégique pour promouvoir le développement du recyclage chimique des plastiques. Dans le cadre de cet accord, Honeywell fournira à TotalEnergies du Recycled polymer feedstock (RPF), une matière première recyclée issue de sa future usine UpCycle, qui doit voir le jour en Andalousie. Cette matière première sera ensuite transformée par TotalEnergies, en polymères aux propriétés identiques à celles des polymères vierges, et notamment compatibles avec l'usage alimentaire et les applications à haute valeur ajoutée.

ADP

Le groupe ADP a présenté mercredi soir ses résultats 2021. Ainsi, l'exploitant d'aéroports a accusé l'an dernier une perte nette (part du groupe) de 248 millions d'euros, contre une perte nette de 1,17 milliard d'euros en 2020. L'Ebitda ressort à 751 millions d'euros, contre 168 millions d'euros un an plus tôt. Pour sa part, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 2,78 milliards d'euros, soit une hausse de 29,9% par rapport à 2020.

Carrefour

Carrefour a publié un résultat net, part du groupe 2021, de 1,072 milliard d'euros, en hausse de 67% sur un an. Le résultat opérationnel courant est quant à lui en hausse de 7,7% à changes constants à 2,27 milliards d'euros, faisant ainsi ressortir une marge de 3,1% (+4 points de base). La croissance du chiffre d'affaires s'établit à 2,3% en base comparable, à 81,25 milliards d'euros (+10,1% sur deux ans), dont +9,4% au quatrième trimestre 2021. L'activité d'e-commerce affiche, elle, une croissance de 20% dans l'alimentaire.

Klépierre

Après Unibail-Rodamco et Mercialys, c'est désormais au tour de Klépierre de présenter ses résultats 2021. Ainsi, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux a dévoilé un cash-flow net courant de 2,18 euros par action, soit une hausse de 10,6% sur un an. En parallèle, le chiffre d'affaires total s'établit à 1,07 milliard d'euros (contre 1,13 milliard en 2020) et les revenus locatifs nets ressortent à 879,5 millions d'euros, en hausse de 3,9%.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les investisseurs seront attentifs à 14h30 à l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en février, aux inscriptions hebdomadaires au chômage et aux permis de construire et mises en chantier en janvier.

Vers 8h30, l'euro cède 0,11% à 1,1365 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens sont repartis à la baisse, de nouveau pénalisés par la crise ukrainienne. La communauté internationale et les marchés semblent s'être réjouis trop vite. Contrairement aux déclarations de la Russie, les troupes du Kremlin n'ont pas amorcé un retrait de la frontière ukrainienne, a indiqué aujourd'hui l'Otan. Dès lors, le risque d'une invasion prochaine de l'Ukraine par la Russie s'est renforcé. La prudence l'emporte également dans l'attente de la publication, ce soir, des "minutes" de la Fed. Le CAC 40 a cédé 0,4% à 6 954,03 pts. L'Euro Stoxx 50 a reculé de 0,42%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont réduit leurs pertes en fin de séance. Les investisseurs ont été rassurés par les "minutes" de la Fed. La banque centrale entend bien resserrer sa politique monétaire plus rapidement qu'en 2015, mais sans pour autant freiner la croissance. Deux des plus importantes statistiques du jour - les ventes au détail et la production industrielle - ont dépassé les attentes, renforçant un peu plus le scénario d'une normalisation rapide de la politique monétaire américaine. Le Dow Jones a cédé 0,16% à 34 934,27 points et le Nasdaq, 0,11% à 14 124,09 points.