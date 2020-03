Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Euler Hermes prévoit une contraction de 1,3% du PIB en 2020 Reuters • 24/03/2020 à 14:26









(Actualisé avec données complémentaires sur les prévisions de croissance § 1-5) PARIS, 24 mars (Reuters) - L'économie française devrait afficher cette année une contraction de 1,3% du fait des répercussions économiques de l'épidémie de nouveau coronavirus en cours mais la récession pourrait s'aggraver à -3,1% si les mesures de confinement restaient en vigueur pendant deux mois, estime l'assureur crédit Euler Hermes dans une étude publiée mardi. La prévision d'une contraction de 1,3% du produit intérieur brut (PIB) de la France en 2020 repose en effet sur l'hypothèse d'un maintien des mesures de confinement pendant un mois, soulignent les auteurs de cette étude. Le ralentissement serait d'autant plus marqué en cas de prolongation de ces dispositions, qui pénalisent les dépenses de consommation - locomotive de l'économie française - mais aussi la production industrielle, les investissements des entreprises et la fréquentation touristique dans un contexte de recul des échanges internationaux. La loi de finance rectificative promulguée lundi, qui acte le plan de soutien de 45 milliards d'euros mis en place par le gouvernement pour soutenir l'économie française face aux répercussions de cette crise sanitaire, a été construite sur une l'hypothèse d'une contraction de 1% du PIB de la France cette année. Mais le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a prévenu mardi lors d'une conférence de presse que le chiffre de la croissance française en 2020 serait "bien inférieur" à cette estimation. Dans une note distincte publiée également publiée mardi, Euler Hermes a prévenu que les défaillances d'entreprises devraient repartir à la hausse cette année en France et afficher une progression de 8% après quatre années successives de recul. "Nous anticipons (...) une forte remontée des défaillances dès cette année en France", déclare Eric Lenoir, président du comité exécutif d'Euler Hermes France, cité dans cette note. "La trésorerie des entreprises françaises était déjà fragilisée avant l'épidémie de Covid-19. Les mesures étatiques devraient permettre d'éviter une crise de liquidités à court terme, mais les remboursements à venir seront difficiles à supporter pour certaines entreprises françaises du fait de leurs fragilités préalables", explique-t-il. Selon Euler Hermes, la progression des défaillances attendue en 2020 en France s'inscrit dans une tendance mondiale, puisque l'assureur crédit anticipe une augmentation de 14% cette année à l'échelle internationale, avec des progressions estimées à 15% en Chine, à 16% dans l'Union européenne et à 8% aux Etats-Unis. (Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

