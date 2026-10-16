France et Allemagne d'accord sur un plan pour l'automobile

La France et l'Allemagne ont annoncé vendredi un accord sur une "approche commune" visant à garantir l'avenir de l'industrie automobile européenne, avec un accent mis à la fois sur la transition énergétique et sur une production des véhicules en Europe.

"Notre cap reste inchangé: réduire significativement les émissions de CO2 tout en renforçant la capacité de l'Europe à développer et à produire la prochaine génération de véhicules électriques", lit-on dans un communiqué commun.

"C'est cela, la préférence européenne dans la pratique: veiller à ce que la transition vers une mobilité propre aille de pair avec l'investissement, l'innovation et la production en France, en Allemagne et dans toute l'Europe", poursuivent les deux pays.

Cette approche commune intervient à un moment où les pays européens sont confrontés à un afflux massif de véhicules chinois, à la fois électriques et hybrides, sur leurs marchés, même si un accord de limitation des importations d'hybrides chinois vient d'être trouvé entre Bruxelles et Pékin.

"Cette approche équilibrée permettra à l'Union européenne de poursuivre ses objectifs climatiques tout en renforçant la souveraineté technologique, la base industrielle et la compétitivité internationale de son industrie automobile", poursuivent Paris et Berlin.

Des diplomates ont dit, avant l'annonce de cet accord, que ce plan franco-allemand pour l'industrie automobile européenne pourrait inclure la Grande-Bretagne, même si cette dernière ne fait plus partie de l'Union européenne.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten)