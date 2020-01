France-Enquête sur le croche-pied d'un policier lors d'une manifestation

TOULOUSE, 14 janvier (Reuters) - Le parquet de Toulouse annonce mardi l'ouverture d'une enquête judiciaire pour "violence par personne dépositaire de l'autorité publique", confiée à l'IGPN, à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant un policier faire un croche-pied à une manifestante le 9 janvier à Toulouse. Ces images, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont conduit le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner à rappeler lundi les forces de l'ordre à un "usage juste et proportionné de la force". "C'est l'honneur de la police qui est en jeu, on ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser, à abaisser la police", a-t-il dit en référence à cette scène. Une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre du policier, qui a été identifié, a-t-on appris de source policière. Emmanuel Macron a annoncé mardi avoir demandé au ministre de l'Intérieur des propositions pour améliorer la déontologie et le contrôle de l'action des forces de l'ordre, un infléchissement du discours de l'exécutif qui récusait jusqu'à présente l'expression "violences policières". (Julie Rimbert, édité par Sophie Louet)