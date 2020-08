Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Enquête pour injures racistes après l'article de Valeurs actuelles sur Obono Reuters • 31/08/2020 à 13:34









PARIS, 31 août (Reuters) - Le parquet de Paris a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête pour injures à caractère raciste après la publication dans le journal Valeurs actuelles d'un article et d'illustrations représentant la députée Danièle Obono en esclave. "A la suite de la publication le 27 août 2020 de l'article intitulé 'Obono l'Africaine' dans le journal Valeurs Actuelles, le procureur de la République de Paris a ouvert ce jour une enquête du chef d'injures à caractère raciste", écrit le parquet dans un communiqué, en précisant que les investigations étaient confiées à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ). Danièle Obono, députée de Paris, a reçu le soutien de la classe politique française à la suite de la parution de cet article, qualifié par le Premier ministre Jean Castex de "publication révoltante" méritant "une condamnation sans ambiguïté". Le journal a rejeté "fermement" les accusations de racisme à son encontre, tout en présentant des excuses à la députée La France Insoumise. (Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.