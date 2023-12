France : en octobre 2023, la production manufacturière est quasi stable (+0,1%)

(AOF) - En octobre 2023, en France, la production est quasi stable sur un mois dans l’industrie manufacturière (+0,1% après ‑0,6%) et baisse de nouveau dans l’ensemble de l’industrie (‑0,3% après ‑0,6%). En octobre 2023, la production baisse de nouveau dans les industries extractives, énergie, eau (‑2,6% après ‑0,5%). Elle se replie légèrement dans les "autres produits industriels" (‑0,3% après +0,5%). Elle diminue de nouveau dans les biens d'équipement (‑0,5% après ‑0,6%) et se replie dans la cokéfaction et le raffinage (‑4,2% après +6,9%).

À l'opposé, la production rebondit dans les matériels de transport (+2,5% après ‑4,4%) : elle se redresse nettement dans l'industrie automobile (+9,0% après ‑6,4%) mais diminue de nouveau dans les autres matériels de transport (‑1,8% après ‑3,0%). La production rebondit également dans les industries agro-alimentaires (+0,6% après ‑1,7%).

En outre, la production des trois derniers mois (août à octobre 2023) est inférieure à celle des trois mêmes mois de l'année précédente dans l'industrie manufacturière (‑0,4%), mais elle est supérieure dans l'ensemble de l'industrie (+0,4%).