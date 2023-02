France : en février 2023, les prix à la consommation augmentent de 6,2 % sur un an

(AOF) - Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 6,2 % en février 2023, après +6% le mois précédent. Cette légère hausse de l'inflation serait due à l'accélération des prix de l'alimentation et des services. Les prix des produits manufacturés augmenteraient sur un an à un rythme proche du mois précédent et ceux de l'énergie ralentiraient. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,9 %, après +0,4 % en janvier. Les prix des produits manufacturés rebondiraient avec la fin des soldes d'hiver.

Ceux des services accéléreraient, tirés par le rebond des prix des services de transport. Les prix de l'énergie ralentiraient, l'effet de la revalorisation des tarifs réglementés de l'électricité étant atténué par le repli des prix des produits pétroliers. Ceux de l'alimentation augmenteraient également moins fortement qu'en janvier.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 7,2 %, après +7,0 % en janvier. Sur un mois, il croîtrait de 1,0 %, après +0,4 % le mois précédent.