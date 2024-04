France : en avril 2024, la confiance des ménages reste dégradée

(AOF) - En avril 2024, la confiance des ménages se dégrade légèrement. À 90, l’indicateur qui la synthétise diminue d’un point et reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023). En avril 2024, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière future perd trois points et s’éloigne de sa moyenne de long terme. Celui relatif à leur situation financière passée augmente d’un point mais reste au-dessous de sa moyenne de longue période.

La proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants augmente légèrement : le solde d'opinion correspondant gagne un point. Il reste cependant bien au-dessous de sa moyenne de long terme.

En avril 2024, la part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner repart à la hausse après deux mois consécutifs de baisse. Le solde d'opinion correspondant gagne cinq points, après avoir perdu six points en mars 2024. Il demeure bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

L'opinion des ménages sur leur capacité d'épargne, actuelle comme future, continue de s'améliorer. Le solde d'opinion relatif à la capacité d'épargne future gagne cinq points et celui sur la capacité d'épargne actuelle en gagne trois. Ces deux soldes se situent au-dessus de leur moyenne de longue période.