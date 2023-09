France : en août, les prix à la consommation augmentent de 1% sur un mois et de 4,9% sur un an

(AOF) - En août 2023, l’indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 1% sur un mois, après +0,1% en juillet. Les prix de l’énergie rebondissent nettement (+6,6% après ‑2,0%), du fait de la hausse de ceux de l’électricité (+8,0% après 0,0%) et des produits pétroliers (+7,0% après +0,2 %). Les prix des produits manufacturés rebondissent également (+1,5% après ‑2,3%), notamment ceux de l’habillement et des chaussures (+6,1% après ‑10,9%), en raison de la fin des soldes d’été.

Les prix de l'alimentation accélèrent légèrement sur un mois (+0,3% après +0,1%), tandis que ceux des services ralentissent (+0,1% après +1,5%), du fait notamment du repli des prix des transports (‑3,9% après +11,0%).

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 4,9% en août 2023, après +4,3% en juillet. Cette hausse de l'inflation est principalement due au rebond sur un an des prix de l'énergie (+6,8% après ‑3,7% en juillet). L'inflation du tabac est quasi stable par rapport au mois précédent (+9,9% après +9,8%), tandis que les prix de l'alimentation (+11,2% après +12,7%), des services (+3,0% après +3,1%) et des produits manufacturés (+3,1% après +3,4%) ralentissent.

L'inflation sous-jacente diminue sur un an, atteignant +4,6% en août 2023, après +5,0% en juillet.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 1,1% sur un mois, après une stabilité en juillet ; sur un an, il augmente de 5,7% en août 2023, après +5,1% le mois précédent.