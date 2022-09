France : Emmanuel Macron en appelle à la sobriété énergétique pour éviter le rationnement

(AOF) - Lors d'une conférence de presse dédiée à la crise de l'énergie, Emmanuel Macron a rappelé qu'au début de l’année "25 % de toute l’énergie européenne était du gaz et 50 % de ce gaz venait de la Russie". Le président appelle à la sobriété individuelle. L'objectif est d'" économiser 10 % de ce que nous consommons actuellement ". Pour cela, il faut baisser la climatisation quand il fait chaud et, cet hiver, " se caler sur une référence de chauffage autour de 19 degrés dans la pièce ". Selon lui, ces mesures "pourrait éviter d'aller vers quelque chose de plus coercitif, de rationnement ".