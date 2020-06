Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Edouard Philippe élu au Havre avec 58,8% des voix-LCI Reuters • 28/06/2020 à 20:04









PARIS, 28 juin (Reuters) - Le Premier ministre Edouard Philippe, qui était en ballotage favorable bien que serré, a été élu dimanche avec 58,8% des voix maire du Havre (Seine-Maritime), ville qu'il a dirigée de 2010 à 2017 avant d'être nommé à Matignon, face à la liste du candidat communiste Jean-Paul Lecoq, selon LCI/TF1. Le chef du gouvernement, dont la campagne dans la cité portuaire a été perturbée en mars par les opposants à la réforme des retraites puis plus récemment par l'épidémie de coronavirus, avait été élu dès le 1er tour avec 52% des suffrages en 2014. Au moment de sa candidature, le Premier ministre, dont la cote de popularité a bondi pendant la crise sanitaire, avait prévenu d'emblée qu'en cas de victoire il resterait à la tête du gouvernement à condition qu'Emmanuel Macron lui demande de continuer sa mission. (Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

