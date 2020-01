Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Edouard Philippe brigue la mairie du Havre Reuters • 31/01/2020 à 07:45









(Ajoute citations, précisions, modifie les mots-clés) PARIS, 31 janvier (Reuters) - Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé vendredi qu'il briguerait la mairie du Havre, une ville qu'il a dirigée de 2010 à 2017 avant d'être nommé à Matignon, aux élections municipales de mars prochain. Edouard Philippe, qui a dévoilé sa décision dans un entretien à Paris-Normandie et sur France-Bleu Normandie, précise toutefois que s'il est élu, il restera à la tête du gouvernement à condition qu'Emmanuel Macron lui demande de continuer sa mission. "Ma décision est prise. Je l'ai mûrie comme toute décision importante. J'ai décidé d'être candidat à la mairie du Havre comme tête de liste", déclare-t-il à Paris-Normandie. "Je veux conduire une liste constituée de Havraises et de Havrais venant de tous les horizons, libres vis-à-vis des appartenances partisanes", poursuit Philippe. "Notre équipe sera rassemblée autour d'un projet ambitieux, fidèle à l'esprit de ce que j'ai engagé à partir de 2010." Edouard Philippe a annoncé en septembre dernier que les membres du gouvernement qui seraient élus maire à l'issue des municipales des 15 et 22 mars devront choisir entre leurs deux mandats. Dans son entretien à Paris-Normandie, il précise cependant que s'il est élu, il continuera à exercer ses fonctions de Premier ministre "si le président de la République continue à (lui) accorder sa confiance". "Je continuerai à remplir ma mission de Premier ministre parce qu'on ne se dérobe pas quand il s'agit de servir son pays", dit-il. Edouard Philippe proposerait alors la reconduction de Jean-Baptiste Gastinne, maire du Havre depuis mars 2019. "Pour l'instant, je remplis la mission que m'a confiée le président et je le fais du mieux que je peux. Mais je le dis clairement aux Havraises et aux Havrais : lorsque cette mission s'achèvera, s'ils me font confiance, mon ambition est de redevenir maire du Havre", souligne encore le chef du gouvernement, qui tiendra une réunion publique ce vendredi soir au Havre. (Jean Terzian, Marine Pennetier et Jean-Stéphane Brosse, édité par Henri-Pierre André)

