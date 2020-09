Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Edouard Philippe bientôt administrateur chez Atos - Les Echos Reuters • 15/09/2020 à 11:51









PARIS, 15 septembre (Reuters) - L'ancien Premier ministre Edouard Philippe, qui a quitté ses fonctions début juillet, devrait rejoindre cet automne le conseil d'administration de la société de services informatiques Atos ATOS.PA , rapporte mardi Les Echos https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/edouard-philippe-futur-administrateur-chez-atos-1242501#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter. Le groupe proposera à ses actionnaires qu'il rejoigne son conseil d'administration comme administrateur indépendant lors de sa prochaine assemblée générale du 27 octobre, précise le journal. "C'est pour moi une manière de travailler à nouveau pour l'industrie française et pour un champion européen", déclare Edouard Philippe, qui a travaillé plusieurs années pour le groupe nucléaire Areva, cité par le quotidien. "Atos a des compétences clefs pour notre pays, au coeur des enjeux digitaux et d'indépendance technologique. Je suis très heureux de pouvoir apporter à l'entreprise et à son conseil d'administration mon expérience", ajoute l'ancien chef de l'exécutif, qui est redevenu maire du Havre depuis son départ de Matignon. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.03%