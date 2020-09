Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Edouard Philippe bientôt administrateur chez Atos Reuters • 15/09/2020 à 12:31









(actualisé avec officialisation) PARIS, 15 septembre (Reuters) - L'ancien Premier ministre Edouard Philippe, qui a quitté ses fonctions début juillet, rejoindra cet automne le conseil d'administration d'Atos, a annoncé mardi la société de services informatiques Atos ATOS.PA , confirmant une information dévoilée plus tôt par Les Echos https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/edouard-philippe-futur-administrateur-chez-atos-1242501#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter. "Le Conseil d'administration d'Atos SE, qui s'est réuni le 14 septembre 2020, proposera la candidature de monsieur Edouard Philippe, maire du Havre et ancien Premier ministre, en qualité d'administrateur, lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 27 octobre prochain", a dit Atos dans un communiqué. "C'est pour moi une manière de travailler à nouveau pour l'industrie française et pour un champion européen", déclare pour sa part Edouard Philippe, qui a travaillé plusieurs années pour le groupe nucléaire Areva, cité par Les Echos. "Atos a des compétences clefs pour notre pays, au coeur des enjeux digitaux et d'indépendance technologique. Je suis très heureux de pouvoir apporter à l'entreprise et à son conseil d'administration mon expérience", ajoute l'ancien chef de l'exécutif, qui est redevenu maire du Havre depuis son départ de Matignon. (Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.03%