France/droits-L'Elysée propose Claire Hédon pour succéder à Toubon

PARIS, 30 juin (Reuters) - Emmanuel Macron propose de nommer Claire Hédon, journaliste et présidente d'ATD Quart monde France, pour succéder à Jacques Toubon au poste de défenseur des droits, a déclaré mardi l'Elysée. "Le Président de la République envisage, sur proposition du Premier ministre, de nommer Mme Claire Hédon en qualité de défenseure des droits", a indiqué la présidence. Cette nomination doit être validée après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat concernées. Jacques Toubon, dont le mandat prend fin en juillet, avait été nommé il y a six ans par François Hollande. (Rédaction de Paris)

