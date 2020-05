Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Dix millions de masques distribués dans les transports à partir de lundi Reuters • 08/05/2020 à 15:49









PARIS, 8 mai (Reuters) - Dix millions de masques vont être distribués dans les transports en commun en France où le port de cet équipement de protection face au coronavirus sera obligatoire à partir de lundi, premier jour du déconfinement progressif, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. "Dix millions de masques ont été mis par l'Etat à disposition des opérateurs de transports pour qu'ils puissent les fournir à leurs usagers, dont 4,4 millions en Ile-de-France", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Paris. "Leur distribution commencera dès lundi". "Nous avons un objectif : que chaque Français puisse être en mesure de se procurer un masque, il pourra bien entendu s'agir de masques grand public, lavables et réutilisables", a-t-il ajouté. Parallèlement, 30 millions de masques jetables seront répartis entre les différents services de l'Etat et 4 millions de masques en tissu à destination des agents de l'Etat seront acheminés vers les préfectures, a-t-il précisé, rappelant que plus de 17 millions de masques avaient d'ores et déjà distribués aux agents du ministère de l'Intérieur. Au 11 mai, plus de 200 millions de masques par semaine viendront approvisionner la France, "c'est suffisant pour couvrir tous les besoins", selon la secrétaire d'Etat à l'Economie Agnès Pannier-Runacher qui s'exprimait lors de la même conférence de presse. L'épidémie de coronavirus en France s'est accompagnée d'une polémique sur la pénurie de masques, notamment à destination des professions en première ligne face au virus (médecins, infirmiers, pharmaciens), et sur la décision de l'exécutif de ne pas en généraliser le port à l'ensemble de la population. Sur le premier point, le gouvernement a fait valoir que la baisse des stocks d'Etat relevait de décisions prises au début des années 2010. Il a par ailleurs reconnu pour la première fois début mai ne pas avoir été "assez clair" sur le port du masque. Comme dans d'autres pays, les masques de protection ont fait l'objet de vol et de recel en France où fin avril 438.000 masques avaient été saisis par les services de police et de gendarmerie, selon Christophe Castaner. "La police nationale a démantelé des réseaux de revente de matériels médicaux et mis à bas des escroqueries et des tentatives d'escroqueries pour un montant supérieur à 30 million d'euros", a ajouté le ministre de l'Intérieur, faisant également état de 5.7 millions de masques commandés sur internet ayant fait l'objet d'une escroquerie ou d'une tentative d'escroquerie. (Marine Pennetier, avec Sybille de La Hamaide)

