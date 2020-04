Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Deux morts dans l'accident d'un hélicoptère militaire dans les Hautes-Pyrénées Reuters • 15/04/2020 à 20:22









TOULOUS, Haute-Garonne, 15 avril (Reuters) - Deux personnes ont péri et cinq autres ont été blessées mercredi après-midi dans l'accident d'un hélicoptère militaire sur la commune de Bouilh-Devant (Hautes-Pyrénées), près de Tarbes, a indiqué la préfecture. Lors de cet accident intervenu mercredi après-midi, "deux personnes sont mortes sur le coup, deux des blessés ont été évacués par hélicoptère et deux autres par la route vers les CHU de Tarbes et Toulouse", a précisé la préfecture des Hautes-Pyrénées. L'appareil était un Cougar appartenant au 5e régiment d'hélicoptères de combat (RHC) de Pau. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. En novembre 2019, le 5e RHC de Pau avait déjà été endeuillé par la perte de sept soldats lors d'une collision accidentelle de deux hélicoptères au Mali, pendant l'opération Barkhane (Julie Rimbert, édité par Nicolas Delame)

