France-Deux millions de billets de trains à moins de €10 pour relancer les TER

PARIS, 12 juin (Reuters) - La SNCF et les régions françaises ont annoncé vendredi une opération destinée à relancer la fréquentation des TER pendant l'été, avec la mise en vente de deux millions de billets à moins de 10 euros. "Alors que depuis 2017 l'attractivité des TER n'a cessé d'augmenter sous l'impulsion des politiques régionales, la crise sanitaire de la COVID-19 a brutalement stoppé cette tendance", explique Régions de France dans un communiqué. Outre les deux millions de billets à moins de 10 euros, qui seront mis en vente à partir du 22 juin, la SNCF proposera un pass, vendu 29 euros par mois, permettant aux jeunes de 12 à 25 ans de voyager librement en juillet et août sur tout le réseau des TER. "L'objectif est de faciliter la mobilité des jeunes qui représentent 40% des clients TER", indique RdF. La SNCF a dû annuler des TGV prévus pendant l'été en raison d'un taux de réservation trop faible. "Cela concerne moins de 5% de trains cet été", a fait savoir l'entreprise, citée jeudi par plusieurs médias. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

