France-Des scénarios de durcissement des mesures anti-COVID-19 à l'étude

PARIS, 26 octobre (Reuters) - Les autorités françaises étudient une série de scénarios visant à possiblement durcir dès cette semaine les restrictions destinées à freiner la flambée épidémique liée au nouveau coronavirus, a-t-on appris lundi auprès de trois sources proches des réflexions en cours. La France impose depuis une dizaine de jours un couvre-feu, étendu à d'autres départements depuis ce week-end, qui interdit de sortir entre 21h00 (19h00 GMT) et 06h00, ce qui en fait l'un des plus stricts d'Europe. Deux sources industrielles en contact avec le gouvernement ont fait savoir que parmi les scénarios envisagés figurent une avancée de l'heure du couvre-feu et un confinement durant le week-end sauf pour les déplacements essentiels. Selon ces mêmes sources, les mesures pourraient s'appliquer en région parisienne, à Marseille et à Lyon, trois zones particulièrement affectées par le virus. Une troisième source, proche du gouvernement, a déclaré que ces mesures ne faisaient que figurer au nombre des scénarios envisagés, appelés à être présentés cette semaine à Emmanuel Macron. "Cela fait partie des propositions et scénarios qui seront certainement présentés au président de la République au conseil de défense mais il ne faut présager de rien de ce qui va être décidé. D'autres choses pourront être proposées, des versions maximalistes et minimalistes, cela se fera en fonction de la circulation du virus localement", a dit cette source à Reuters. Le chef de l'Etat a annulé une visite prévue mardi au Creusot (Saône-et-Loire) "au regard du contexte sanitaire", a fait savoir son entourage. (Elizabeth Pineau)

