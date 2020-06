Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Des épouses de policiers interpellent le gouvernement Reuters • 27/06/2020 à 17:27









PARIS, 27 juin (Reuters) - Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées samedi devant la Préfecture de Paris dans le centre de la capitale française pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme la "stigmatisation" des forces de l'ordre. Des manifestations sauvages de policiers se sont multipliées à travers la France depuis l'annonce au début du mois par le gouvernement de l'interdiction d'une technique d'interpellation jugée dangereuse et de sanctions pour les agents soupçonnés de racisme. Des syndicats de police accusent le gouvernement de chercher à apaiser l'opinion publique après le décès de George Floyd aux Etats-Unis qui a donné lieu à plusieurs manifestations en France pour dénoncer les violences et le racisme dans la police. Parmi les manifestants, figuraient des épouses et membres de la famille de policiers. Sur des pancartes, on pouvait lire "respect pour la police" ou encore "toutes les vies comptent". Des centaines de policiers ont manifesté dans la nuit de vendredi à samedi devant la salle de concert du Bataclan, où 90 personnes avaient trouvé la mort dans un attentat terroriste en novembre 2015. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ LEAD 1-Les arrestations par étranglement abandonnées, Castaner promet une "tolérance zéro contre le racisme" ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Christian Hartmann et Richard Lough, version française Gwénaëlle Barzic, édité par Benoît Van Overstraeten)

