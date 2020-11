Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Des aides pour le tourisme, le sport et la culture Reuters • 26/11/2020 à 12:50









PARIS, 26 novembre (Reuters) - Le ministère des Finances a annoncé jeudi une évolution du fonds de solidarité qui permettra d'apporter une aide aux entreprises du secteur du tourisme, de l'événementiel, du sport et de la culture qui ne sont pas fermées administrativement mais subissent de plein fouet les effets de la crise du coronavirus. A compter du 1er décembre, ces entreprises auront accès au fonds de solidarité dès lors qu'elles perdent 50% de chiffre d'affaires. Elles pourront bénéficier d'une aide allant jusqu'à 10.000 euros ou d'une indemnisation de 15% du chiffre d'affaires mensuel réalisé à la même période de l'année précédente, détaille le ministère. Pour les entreprises ayant perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires, l'indemnisation passera à 20%. Les entreprises fermées administrativement bénéficieront pour leur part, quelle que soit leur taille, soit d'une aide allant jusqu'à 10.000 euros, soit d'indemnisation à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaires mensuel. Pour le seul mois de décembre, l'ensemble de ces dispositifs de soutien représentent un coût mensuel de 3,5 milliards d'euros, a précisé le ministère. (Leigh Thomas; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

