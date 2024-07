Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: demandeurs d'emploi en repli de 0,4% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 12:23









(CercleFinance.com) - Le nombre de demandeurs d'emplois ('catégorie A') a reculé de 0,4% au deuxième trimestre, mais augmenté de 0,3% sur un an en France métropolitaine selon des données publiées jeudi par le Ministère du Travail (Dares).



En incluant les départements-régions d'outre-mer, hors Mayotte, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A s'est élevé à 3.016.400 sur le trimestre écoulé, en baisse de 0,4% sur le trimestre, mais en hausse de 0,2 % sur un an.



Au total, le nombre de demandeurs d'emplois inscrits à France Travail dans l'Hexagone, que ce soit en catégorie A, B ou C, a reculé de 0,2% sur le trimestre pour s'établir à 5,39 millions de personnes.





