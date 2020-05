Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Demande record pour la nouvelle OAT à 20 ans, à €58 mds-AFT Reuters • 27/05/2020 à 12:05









PARIS, 27 mai (Reuters) - L'Agence France Trésor (AFT) a fait état mercredi d'une demande record de 58 milliards d'euros pour la nouvelle OAT (obligation assimilable du Trésor) d'échéance 25 mai 2040. Cet emprunt syndiqué à 20 ans dont le lancement avait été annoncé mardi , vise à couvrir une partie des nouveaux besoins de financement de l'Etat liés à la crise du coronavirus. (Leigh Thomas et Marc Angrand, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

