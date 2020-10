Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Delfraissy estime à 100.000 le nombre de contaminations quotidiennes au coronavirus-RTL Reuters • 26/10/2020 à 08:53









PARIS, 26 octobre (Reuters) - Le nombre de nouveaux cas de coronavirus s'élève à 100.000 chaque jour, a estimé lundi le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, sur RTL. "On est dans une situation très difficile, il y a probablement plus de 50.000 cas par jour, on estime au conseil scientifique qu'on est plutôt autour de 100.000 cas par jour", a-t-il dit. "Entre les cas diagnostiqués, les cas qui ne se font pas diagnostiquer et les formes asymptomatiques, on est autour de ce nombre de cas." "Cela veut dire qu'on a un virus qui circule de façon extrêmement rapide, on avait prévu qu'il y aurait cette deuxième vague (...) par contre, nous sommes surpris par la brutalité de ce qui est en train de se passer depuis dix jours (...)." Dimanche, l'agence Santé publique France a fait état d'un record de 52.000 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures, soit près de 6.600 de plus que le précédent record qui datait de la veille (45.422). (Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

