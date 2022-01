Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: dégradation du climat des affaires en janvier information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 08:55









(CercleFinance.com) - En janvier 2022, le climat des affaires en France se dégrade de nouveau, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, qui perd deux points.



À 107, il reste cependant assez nettement au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Cette dégradation du climat des affaires tient principalement à la nouvelle détérioration des perspectives générales dans les services.



Le climat de l'emploi est stable en janvier, à 110, l'augmentation du solde d'opinion relatif à l'évolution récente des effectifs dans l'intérim étant contrebalancée par le recul du solde relatif à l'évolution récente des effectifs dans les services hors agences d'intérim.





