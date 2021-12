Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: dégradation du climat des affaires en décembre information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 08:57









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires en France se dégrade en décembre, au vu de l'indicateur synthétique calculé par l'Insee qui perd trois points à 110, mais reste au-dessus de sa valeur d'avant la crise sanitaire (106).



Cette dégradation du climat des affaires s'explique essentiellement par les services (-6 points à 108) et secondairement le commerce de détail (-1 point à 108), alors que le climat s'améliore un peu dans l'industrie (+1 point à 111) et le bâtiment (+2 points à 116).



De son côté, le climat de l'emploi s'inscrit en léger recul en décembre, après deux mois de hausse. L'indicateur perd un point pour atteindre 111, mais reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100).





