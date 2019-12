Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : déficit commercial quasiment stable en Octobre Cercle Finance • 06/12/2019 à 08:53









(CercleFinance.com) - Le solde est quasiment stable en octobre en moyenne mobile à -5,1MdsE par rapport à -5,2MdsE en septembre indique l'Insee. Depuis trois mois, il s'améliore faiblement après la baisse prononcée observée en juillet indique l'Insee. il se situe à un niveau sensiblement plus bas qu'au cours du second trimestre 2019 (-4,8 MdsE) et que sur la période allant de novembre 2018 à janvier 2019 (-4,4 MdsE). Les importations sont tendanciellement stables depuis le mois de mai 2019. Quant aux exportations, elles sont globalement constantes depuis juillet 2019. En cumul sur les 12 derniers mois glissants, le solde reste stable depuis mai. Il atteint -58,9 MdsE en octobre 2019, contre 63,1 MdsE en octobre 2018.

