France : déficit commercial creusé en août 2021

(CercleFinance.com) - Le déficit augmente sensiblement et s'élève à 7,0 milliards d'euros en août 2021, un niveau bien plus dégradé que celui observé en moyenne en 2019 (4,9 milliards) et proche des niveaux records de la période Covid en 2020 (7,3 milliards) d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes. En cumul sur douze mois glissants, le déficit s'établit au niveau élevé de 67,4 milliards d'euros. Les exportations, qui ont entamé leur redressement depuis juin 2020, progressent à un rythme plus modéré depuis le début de l'année 2021. En août 2021, elles sont stables en valeur sur le mois et s'élèvent à 98 % de leur montant moyen de 2019. Les importations dépassent ainsi légèrement, en août 2021, leur valeur moyenne en 2019. Ce constat s'explique notamment par la forte hausse des prix à l'importation des matières premières et des produits industriels observée depuis le début de l'année.

