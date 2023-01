Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

France: déficit budgétaire de l'Etat en baisse fin novembre information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 11:34

(CercleFinance.com) - Le déficit du budget de l'Etat français s'est contracté à fin novembre, à 159,3 milliards d'euros contre 181 milliards un an plus tôt à la même période, selon des données publiées lundi par Bercy.



D'après le Ministère des comptes publics, les dépenses du budget général ont atteint 397,9 milliards d'euros, contre 384,5 milliards d'euros à fin novembre 2021.



Cette évolution tient notamment compte de moindres dépenses exceptionnelles engagées par le gouvernement pour répondre à la crise sanitaire et soutenir l'économie en 2022.



Les mesures exceptionnelles de protection des consommateurs d'énergie ont toutefois représenté une enveloppe de 4,5 milliards d'euros à travers la mesure exceptionnelle carburant et de 2,5 milliards pour les dépenses du service public de l'énergie.



Les recettes du budget général représentaient, elle, 302,7 milliards d'euros à la fin novembre, contre 265,2 milliards un an plus tôt, à la faveur principalement de la hausse des recettes nettes d'impôt sur les sociétés en lien avec la reprise de l'activité économique.