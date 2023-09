France: déficit budgétaire creusé à fin juillet information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 09:45

(CercleFinance.com) - Le déficit du budget de l'Etat français s'est creusé à fin juillet, à la fois en raison d'une augmentation des dépenses publiques et d'une contraction des recettes.



Le solde général d'exécution s'est ainsi établi à -169 milliards d'euros à fin juillet, contre -131,2 milliards un an plus tôt, selon des données publiées vendredi par le Ministère chargé des comptes publics.



Au 31 juillet, les dépenses du budget général ont atteint 277,2 milliards d'euros contre 264,2 milliards à fin juillet 2022, soit une hausse de 13 milliards.



Bercy explique cette augmentation par un versement plus important par rapport à 2022 à la caisse de la dette publique (CDP) au titre de l'amortissement de la dette Covid de l'Etat.



Le gouvernement évoque aussi les décaissements effectués au titre des dispositifs de soutien aux ménages de l'effet de la hausse des taux d'intérêt sur le remboursement de la dette.



Les recettes ressortent, elle, à 174,7 milliards d'euros contre 192,5 milliards un an plus tôt, du fait d'une baisse de la TVA revenant à l'Etat pour cause de transferts supplémentaires aux communes, aux intercommunalités et aux départements et d'une diminution de l'impôt sur les sociétés.