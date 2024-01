Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: déficit budgétaire accru à fin novembre information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - Le déficit du budget de l'Etat s'est accru pour atteindre 198 milliards d'euros à la fin novembre, contre -159,3 milliards un an plus tôt, en raison principalement de moindres recettes fiscales.



Au 30 novembre 2023, les recettes du budget général s'établissent à 290,9 milliards d'euros, contre 309,9 milliards à fin novembre 2022, sur fond de baisse de la TVA revenant à l'Etat.



Le ministère de l'Economie et des Finances explique cette détérioration par des transferts supplémentaires aux collectivités territoriales dans le cadre de la suppression progressive de la CVAE, par une hausse de la fraction affectée à la Sécurité sociale et une augmentation des remboursements de crédits de TVA.



En outre, l'impôt sur les sociétés a diminué en raison du ralentissement du

dynamisme du bénéfice fiscal des entreprises en 2022.



Côté dépenses, celles-ci sont ressorties à 409,3 milliards d'euros contre 405,1 milliards d'euros à fin novembre 2022, que Bercy explique par un versement plus important au titre de l'amortissement de la dette Covid.





