Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Décès de Jacqueline Sauvage, qui avait été graciée après avoir tué son mari violent Reuters • 29/07/2020 à 13:02









PARIS, 29 juillet (Reuters) - Jacqueline Sauvage, graciée par François Hollande alors qu'elle purgeait une peine de prison pour le meurtre de son mari violent, est décédée le 23 juillet à son domicile de La Selle-sur-le-Bied (Loiret) à l'âge de 72 ans, rapporte mercredi La République du Centre. Condamnée en 2014 à dix ans d'emprisonnement pour le meurtre en 2012 de son mari dont elle avait subi les violences pendant près de 50 ans, Jacqueline Sauvage était devenue un symbole des victimes de violences conjugales, suscitant un large soutien populaire, ainsi que celui de nombreuses personnalités politiques ou du monde du spectacle. François Hollande lui avait accordé en décembre 2016 une remise gracieuse du reliquat de sa peine d'emprisonnement, sans que sa condamnation ne soit effacée. (Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.