Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Darmanin a réclamé une enquête sur l'évacuation de migrants à Paris Reuters • 24/11/2020 à 08:02









PARIS, 24 novembre (Reuters) - Gérald Darmanin a annoncé dans la nuit de lundi à mardi l'ouverture d'une enquête sur les circonstances qui ont entouré la violente évacuation d'une manifestations de migrants et d'exilés qui s'étaient regroupés place de la République à Paris. "Certaines images de la dispersion du campement illicite de migrants place de la République sont choquantes. Je viens de demander un rapport circonstancié sur la réalité des faits au Préfet de police d'ici demain midi. Je prendrai des décisions dès sa réception", a écrit le ministre de l'Intérieur sur Twitter. De nombreuses vidéos et photos de cette évacuation ont été diffusées sur les réseaux sociaux, certaines montrant des policiers frappant des manifestants ou confisquant les tentes dressées lundi soir place de la République. Cette manifestation a été organisée une semaine à peine après l'évacuation d'un camp de migrants installé à Saint-Denis (Sainte-Saint-Denis) près du Stade de France. (Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.