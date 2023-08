Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: croissance confirmée à +0,5% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Au deuxième trimestre 2023, l'évolution du produit intérieur brut (PIB) de la France en volume est confirmée à +0,5% par rapport au trimestre précédent, mais avec des contributions qui ont été révisées, selon les données détaillées de l'Insee.



Ainsi, la FBCF ainsi que la consommation des ménages ont été revues à la baisse, si bien que la contribution de la demande intérieure finale à la croissance est révisée à la baisse à -0,2 point (contre -0,1 point dans la première estimation).



Par ailleurs, les importations ont été sensiblement revues à la hausse, alors que les exportations demeurent quasi inchangées, établissant la contribution du commerce extérieur à +0,3 point contre +0,7 point lors de la première estimation.



L'institut national de statistiques précise néanmoins que tous ces écarts négatifs sont compensés par la révision favorable de la contribution des variations de stocks, laissant donc la croissance du PIB français inchangée.





