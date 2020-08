Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : creusement du déficit commercial au 2e trimestre Cercle Finance • 07/08/2020 à 09:34









(CercleFinance.com) - Le déficit commercial de la France s'établit à 20,4 milliards d'euros sur le deuxième trimestre 2020 (dont près de huit milliards au mois de juin), se creusant ainsi de 6,9 milliards par rapport au trimestre précédent, selon l'administration des douanes. 'L'effet de la crise sanitaire Covid-19 et du confinement sur les flux commerciaux s'intensifie nettement : les exportations reculent de 28,9% (après -7,3% au premier trimestre) et les importations de 20,7% (après -6,4%)', explique-t-elle.

