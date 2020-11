Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Crédit d'impôt pour les bailleurs renonçant au loyer des commerces fermés - Le Maire Reuters • 12/11/2020 à 18:53









PARIS, 12 novembre (Reuters) - Un crédit d'impôt sera accordé en 2021 aux bailleurs qui renoncent au loyer du mois de novembre des commerçants contraints de rester fermés en raison du confinement imposé en France face à la résurgence de l'épidémie due au nouveau coronavirus, a annoncé jeudi Bruno Le Maire. Le ministre de l'Economie a précisé au cours d'une conférence de presse que ce crédit d'impôt serait de 50% du montant du loyer abandonné pour les commerces qui ont jusqu'à 250 salariés, et d'un tiers du loyer pour les commerces de 250 à 5.000 salariés. (Elizabeth Pineau, Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)

