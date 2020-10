Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France/Coronavirus-Macron réunit deux conseils de défense mardi et mercredi Reuters • 26/10/2020 à 17:36









PARIS, 26 octobre (Reuters) - Emmanuel Macron réunira deux conseils restreints de défense et de sécurité nationale "COVID-19", mardi et mercredi, pour faire le point sur l'épidémie liée au nouveau coronavirus, a annoncé lundi l'Elysée. A l'issue du premier, programmé mardi matin, le Premier ministre Jean Castex "consultera les forces politiques à 17h30 (les présidents des deux chambres du Parlement, les chefs de partis, les présidents des groupes parlementaires et les présidents des principales associations d'élus), puis les partenaires sociaux à 19h30", précise la présidence. Le chef de l'Etat présidera un second conseil sur le COVID-19 mercredi matin. Selon des sources proches des réflexions en cours, les autorités françaises étudient une série de scénarios visant à possiblement durcir dès cette semaine les restrictions destinées à freiner la flambée épidémique liée au nouveau coronavirus. L'agence Santé publique France a fait état dimanche d'un record de 52.000 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures, soit près de 6.600 de plus que le précédent record qui datait de la veille (45.422). (Elizabeth Pineau, édité par Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)

