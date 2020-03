Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France/Coronavirus-La liste des entreprises devant être soutenues par l'Etat est prête-Le Maire Reuters • 24/03/2020 à 09:17









PARIS, 24 mars (Reuters) - Plusieurs entreprises figurent sur la liste confidentielle établie par le gouvernement français des entreprises qui doivent être soutenues par l'Etat afin de faire face aux répercussions économiques de l'épidémie de nouveau coronavirus, a déclaré mardi Bruno Le Maire. "La liste des entreprises industrielles qui doivent être soutenues par l'Etat, elle est prête", a dit le ministre de l'Economie et des Finances sur franceinfo. "Elle reste évidemment confidentielle", a-t-il ajouté, en rappelant cependant que les secteurs aéronautique et automobile étaient particulièrement fragilisés par cette crise sanitaire. Interrogé sur le nombre d'entreprises concernés, il a évoqué une liste "importante" sur laquelle figurent "plusieurs entreprises", tout en refusant de préciser un chiffre ou des noms afin de ne pas fragiliser les entreprises concernées. Il a une nouvelle fois répété que le gouvernement n'excluait pas si nécessaire de procéder à des nationalisations "en dernier recours", et pourrait également procéder à des recapitalisations ou à des prises de participation. "Nous n'allons pas laisser des fleurons industriels (...) partir en fumée parce qu'il y a une crise économique d'une violence qui est sans doute sa précédent depuis 1929 dans les pays occidentaux", a-t-il assuré. Bruno Le Maire, qui a jugé que la crise économique découlant de la pandémie de coronavirus était sans précédent depuis la Grande Dépression de 1929, a également précisé que 730.000 salariés français bénéficiaient actuellement du chômage partiel. Le ministre de l'Economie a jugé "préférable" que les salariés prennent des congés payés pendant la crise, mais dans le cadre d'un dialogue avec les entreprises. Le plan de soutien de 45 milliards d'euros annoncé par le gouvernement sera probablement dépassé, a-t-il encore déclaré. (Leigh Thomas et Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +10.03% RENAULT Euronext Paris +10.52% PEUGEOT Euronext Paris +5.96%