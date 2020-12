Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France/Coronavirus-L'objectif de 5.000 cas par jour dans une semaine paraît hors de portée - Caumes Reuters • 07/12/2020 à 09:24









PARIS, 7 décembre (Reuters) - L'objectif de 5.000 cas par jour de contamination par le coronavirus, fixé par Emmanuel Macron pour lever le confinement en France le 15 décembre, paraît impossible à atteindre pour l'infectiologue Eric Caumes, en raison de la stagnation du nombre de nouvelles infections depuis plusieurs jours. "Je pense que ce ne sera pas atteignable parce que la courbe, effectivement, arrête de descendre, elle se stabilise, donc ça sera difficile d'atteindre ça", a déclaré le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière sur l'antenne de LCI. "Pour l'instant, on peut rien dire de particulier puisqu'on n'est pas le 15 décembre, mais c'est ennuyeux que ça ne continue pas de descendre", a-t-il ajouté. Selon les chiffres publiés par les autorités sanitaires, la moyenne quotidienne des contaminations était de 10.650 cas par jour la semaine dernière (du 30 novembre au 6 décembre), contre 11.180 la semaine précédente. Lors de la deuxième semaine de novembre (9/11-15/11), présenté par l'exécutif comme le pic de la deuxième vague, ce nombre s'élevait à 27.800. Selon Eric Caumes, cette stabilisation du nombre de contaminations s'explique probablement par un relâchement des mesures barrières dans la sphère privée, peut-être aussi dans les entreprises. Il y a aussi le problème des établissements scolaires qui restent ouverts, alors qu'ils étaient fermés à l'époque du couvre-feu en raison des vacances de la Toussaint, a-t-il dit. Lors d'une allocution télévisée prononcée le 24 novembre dernier, Emmanuel Macron a annoncé que le confinement généralisé instauré en France le 30 octobre pour endiguer une deuxième vague épidémique serait levé mardi prochain et remplacé par un couvre-feu nocturne si le nombre de cas journaliers descend à 5.000 et le nombre de lits de réanimation occupés par des patients COVID-19 tombe à 2.500-3.000. Les services de réanimation français comptaient dimanche 3.220 patients infectés par le COVID, dix de moins que la veille. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

