Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France/Coronavirus-L'isolement obligatoire des malades "mérite un débat", dit Attal Reuters • 20/11/2020 à 09:32









PARIS, 20 novembre (Reuters) - La mise à l'isolement obligatoire des personnes contaminées par le coronavirus mérite un débat, a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, précisant que ce sujet sera abordé en fin de journée par le Premier ministre, Jean Castex, qui rencontrera les chefs de partis. "C'est une piste qui existe, qui est sur la table (...)", a-t-il dit sur France Info. "Est-ce qu'il ne faudrait pas adapter nos dispositifs, notamment sur l'isolement, et avoir un isolement des cas positifs et des cas contact, avec des contrôles, voire des sanctions, s'il n'est pas respecté comme c'est le cas dans certains pays ?", s'est-il interrogé en s'appuyant sur des propositions de parlementaires. "Ça nécessite une discussion et un débat démocratique", a-t-il ajouté, soulignant que la législation française n'autorisait pas en l'état ce type de mesures. Les chefs de partis seront reçus dans l'après-midi par le chef du gouvernement. "Ce n'est pas une réunion sur ce sujet là mais cela fait partie des sujets qu'on va mettre dans le débat et (...) sur lesquels on va attendre qu'ils puissent se positionner et dire ce qu'ils en pensent." (Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.