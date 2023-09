France : contraction du secteur manufacturier français légèrement plus importante que prévu

" Cette dernière contraction de l'industrie manufacturière française a résulté d'un nouveau repli marqué de la demande, tendance que les répondants attribuent à un manque de dynamisme sur les marchés, à des reports de commandes et à une plus grande frilosité des clients ", a indiqué S&P Global. " Les données de l'enquête mettent en outre en évidence une accélération de la baisse du volume global des nouvelles commandes, celle-ci reflétant notamment une chute importante de la demande étrangère. "

(AOF) - La contraction du secteur manufacturier français en août est légèrement plus prononcée qu’initialement, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat s’est élevé à 46, à comparer avec une première estimation à 46,4, qui était également le consensus. Cet indice recule par rapport à juillet où il s’était élevé à 45,1.

