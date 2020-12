Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : contraction du secteur manufacturier en novembre Cercle Finance • 01/12/2020 à 09:55









(CercleFinance.com) - Chutant de 51,3 en octobre à 49,6 en novembre, l'indice des acheteurs PMI IHS Markit signale, en novembre, la première contraction du secteur manufacturier français depuis trois mois, reflétant l'entrée dans une nouvelle période de confinement. Ce repli de l'indice s'explique notamment par un retour à la baisse des nouvelles commandes, tendance que les entreprises interrogées attribuent fréquemment à une plus grande frilosité de leurs clients face à l'évolution incertaine de la pandémie de Covid19. L'affaiblissement de la demande a entraîné un recul de la production au cours de la dernière période d'enquête, le premier depuis six mois. Cette baisse de l'activité n'a toutefois affiché qu'un rythme modéré.

