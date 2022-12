Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: contraction de l'activité dans les services (PMI) information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 10:06









(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur des services français a subi le mois dernier sa première contraction depuis mars 2021, montre l'étude PMI de S&P Global publiée lundi matin.



A 49,3 en novembre, contre 51,7 en octobre, l'indice PMI de l'activité commerciale compilé par le bureau de recherche économique s'est replié sous la barre des 50 points, ce qui témoigne d'une contraction de l'activité.



Selon Joe Hayes, l'auteur de l'enquête, le secteur des services français 'a fini par épuiser ses capacités d'endurance'.



'Les entreprises semblent en outre anticiper et se préparer à une détérioration prochaine de la conjoncture, comme le suggèrent les indices relatifs à l'emploi et aux perspectives d'activité', souligne l'économiste.



Les inquiétudes relatives au risque imminent de récession économique et à la crise énergétique semblent avoir particulièrement pesé sur les prévisions de croissance des entreprises.



A 48,7 contre 50,2 en octobre, l'indice PMI 'composite' - qui mesure l'activité dans les services et l'industrie manufacturière - est lui aussi repassé sous la barre fatidique des 50 points le mois dernier.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.