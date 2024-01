Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: consommation en hausse de 0,7% en novembre information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 09:14









(CercleFinance.com) - La consommation des ménages français en biens a progressé de 0,7% en novembre, principalement tirée par les dépenses en énergie et l'habillement, selon des données publiées vendredi par l'Insee.



Après quatre mois consécutifs de baisse, les dépenses en énergie des ménages ont rebondi de 1,4%, du fait de l'augmentation de la consommation d'électricité et de gaz.



Les dépenses en habillement-textile ont elles aussi accéléré, signant une augmentation de 1,8% après une hausse de 0,8% le mois précédent.



Le repli mensuel de 0,9% de la consommation des ménages en biens au titre du mois d'octobre n'a pas été révisé.



La hausse de novembre est plutôt de bon augure pour la croissance de l'activité au quatrième trimestre, sachant que la consommation des ménages représente environ la moitié du PIB français.



Sur la base des résultats de la dernière enquête de la Banque de France, la croissance du quatrième trimestre serait un peu plus élevée que son estimation initiale de 0,1% pour s'approcher de +0,2%, après une baisse de 0,1 % au troisième trimestre.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.