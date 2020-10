Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France/Conflans-Un journal porte plainte pour des menaces Reuters • 21/10/2020 à 08:35









PARIS, 21 octobre (Reuters) - La Nouvelle République, quotidien régional diffusé dans le centre-ouest de la France, a porté plainte après avoir reçu plusieurs menaces à la suite de la publication en première page d'une des caricatures de Mahomet de Charlie Hebdo, a déclaré mercredi son directeur de la rédaction. "Cette 'une' choc (...) a suscité d'énormes réactions, sur les réseaux sociaux notamment, à 99,99% des réactions positives mais aussi quelques menaces. C'est quatre ou cinq messages, notamment sur Facebook, sans équivoque, ce qui nous a poussés à porter plainte pour le principe", a déclaré Christophe Hérigault sur l'antenne de BFM TV. Le journal a republié dimanche un dessin de Cabu, tué lors de l'attentat du 7 janvier 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo, en hommage à Samuel Paty, l'enseignant décapité vendredi aux abords de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, qui avait montré en classe cette caricature dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. "Il n'y avait absolument pas de volonté de provocation mais (celle) d'accompagner notre colère" après l'assassinat du professeur, a expliqué Christophe Hérigault. (Bureau de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.