Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France/Confinement-Plus de 350.000 amendes, mise en garde sur les vacances Reuters • 01/04/2020 à 09:29









PARIS, 1er avril (Reuters) - Quelque 5,8 millions de contrôles ont été effectués et 359.000 procès-verbaux dressés par les forces de l'ordre en France depuis l'instauration du confinement obligatoire le 17 mars pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, a déclaré mercredi Christophe Castaner. A l'approche du début des vacances de Pâques pour la zone C, la première concernée, le ministre de l'Intérieur a en outre prévenu qu'il n'y aurait pas de dérogation à la limitation drastique des déplacements, qui a été prolongée de deux semaines jusqu'au 15 avril, et il a annoncé des contrôles renforcés. "Très concrètement, on ne part pas en vacances pendant la période de confinement", a-t-il déclaré sur LCI. "Celles et ceux qui envisageaient de se déplacer" pour les vacances "s'exposent, exposent leurs proches" et exposeraient aussi le territoire où ils se rendraient. "J'ai demandé hier soir aux préfets des zones touristiques de vérifier le niveau de location et d'occupation notamment des Airbnb ou autres offres locatives et nous ferons en sorte vendredi qu'il y ait des contrôles très strictes sur les départs de grandes villes pour éviter comme si de rien n'était des flux de vacanciers qui se rendent en vacances", a-t-il ajouté. "Tout abus sera sanctionné". (Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.