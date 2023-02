Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

France: confiance des ménages quasi stable en février information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 08:55

(CercleFinance.com) - En février 2023, la confiance des ménages français se montre quasi stable : à 82, l'indicateur synthétique de l'Insee perd un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).



L'appréciation des ménages sur leur situation financière passée et future demeure nettement dégradée : les soldes d'opinion correspondants baissent respectivement de deux et d'un point et restent au-dessous de leur moyenne de longue période.



Par ailleurs, la proportion de ménages qui considèrent que les prix ont augmenté sur les douze derniers mois est en hausse, le solde correspondant gagnant trois points pour atteindre son plus haut niveau depuis 1977.