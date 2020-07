Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Clément Beaune nommé secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes Reuters • 26/07/2020 à 20:58









PARIS, 26 juillet (Reuters) - L'Elysée a annoncé dimanche la nomination de Clément Beaune secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en charge des Affaires européennes. Clément Beaune succède à ce poste à Amélie de Montchalin L'Elysée a aussi annoncé la nomination de Laurent Pietraszewski, comme secrétaire d'Etat chargé des retraites et de la santé au travail. Cédric O est nommé secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques tandis que Jean-Baptiste Lemoyne est nommé secrétaire d'Etat chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. (Matthieu Protard)

