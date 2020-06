Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Cinq gardes à vue après les affrontements à Dijon Reuters • 18/06/2020 à 10:56









(Actualisé avec annonce des gardes à vue par le parquet de Dijon) PARIS, 18 juin (Reuters) - Cinq personnes ont été placées en garde à vue jeudi matin dans le cadre de l'enquête sur les violences du week-end dernier à Dijon (Côte-d'Or), annonce le procureur de la capitale régionale, Eric Mathais, dans un communiqué. "Ce matin, 18 juin 2020, cinq gardes à vue ont débuté et des perquisitions ont été réalisées dans plusieurs villes", afin de "vérifier les premiers éléments de cette enquête", est-il précisé dans le communiqué du parquet. A la suite des violences liées à un règlement de compte entre des habitants du quartier dijonnais des Grésilles et des membres de la communauté tchétchène, le parquet a ouvert une enquête notamment pour tentative de meurtre en bande organisée, dégradation en réunion, violences aggravées, association de malfaiteurs et participation à un groupement armé. Selon une source policière qui a confirmé des informations d'Europe 1, le Raid et plusieurs BRI (brigades de recherche et d'intervention) ont interpellé jeudi matin une demi-douzaine de membres de la communauté tchétchène à Dijon, mais aussi Strasbourg (Bas-Rhin), Besancon (Doubs), Troyes (Aube) et Saint-Étienne (Loire). Les suspects arrêtés avaient lancé ou relayé des appels à la mobilisation sur les réseaux sociaux ou été identifiés sur des vidéos, a précisé cette source. (Rédaction de Paris, édité par Myriam Rivet et Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.