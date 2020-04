Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : chute historique du climat des affaires Cercle Finance • 23/04/2020 à 08:55









(CercleFinance.com) - En lien avec le confinement d'une grande partie de la population, le climat des affaires en France perd plus de 30 points en avril, soit la plus forte baisse enregistrée sur un mois depuis que cette série mensuelle de l'Insee existe (1980). L'indicateur synthétique, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, atteint 62, niveau le plus bas depuis le début de la série (le précédent niveau plancher était de 69 et avait été atteint en mars 2009). De son côté, le climat de l'emploi perd 25 points, après en avoir perdu 11 en mars. À 70, il se situe à son plus bas niveau depuis le début de la série (1991). Le précédent niveau plancher était à 71 et avait été atteint en mars et mai 2009.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.